Уроки цифровой грамотности прошли в гимназии №29 в Пскове

13:40, 23 ноября 2023, ПАИ

Эксперты Лиги безопасного интернета провели уроки цифровой грамотности в гимназии № 29 в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации города.



Фото: Администрация Пскова



Фото: Администрация Пскова



Фото: Администрация Пскова



Фото: Администрация Пскова



Фото: Администрация Пскова









Учащиеся узнали, как защитить цифровые данные, распознать злоумышленников и обезопасить себя и своих близких в виртуальном пространстве. Школьники с большим интересом участвовали в обсуждении темы и получили много полезной информации, уточнили в пресс-службе.

Мероприятия проходят в рамках Всероссийской информационно-просветительской акции «Месяц безопасного интернета», направленной на повышение уровня медиабезопасности и цифровой грамотности детей в интернете. В Псковской области акция проходит с 21 по 23 ноября.

Ранее сообщалось, что глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина встретится с псковскими студентами.