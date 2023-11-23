Уроки цифровой грамотности прошли в гимназии №29 в Пскове
Эксперты Лиги безопасного интернета провели уроки цифровой грамотности в гимназии № 29 в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации города.
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Фото: Администрация Пскова
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Фото: Администрация Пскова
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Фото: Администрация Пскова
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Фото: Администрация Пскова
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Фото: Администрация Пскова
Учащиеся узнали, как защитить цифровые данные, распознать злоумышленников и обезопасить себя и своих близких в виртуальном пространстве. Школьники с большим интересом участвовали в обсуждении темы и получили много полезной информации, уточнили в пресс-службе.
Мероприятия проходят в рамках Всероссийской информационно-просветительской акции «Месяц безопасного интернета», направленной на повышение уровня медиабезопасности и цифровой грамотности детей в интернете. В Псковской области акция проходит с 21 по 23 ноября.
Ранее сообщалось, что глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина встретится с псковскими студентами.
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