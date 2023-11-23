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Общество

Уроки цифровой грамотности прошли в гимназии №29 в Пскове

Эксперты Лиги безопасного интернета провели уроки цифровой грамотности в гимназии № 29 в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации города.

  • Уроки цифровой грамотности прошли в гимназии №29 в Пскове
    Фото: Администрация Пскова
  • Уроки цифровой грамотности прошли в гимназии №29 в Пскове
    Фото: Администрация Пскова
  • Уроки цифровой грамотности прошли в гимназии №29 в Пскове
    Фото: Администрация Пскова
  • Уроки цифровой грамотности прошли в гимназии №29 в Пскове
    Фото: Администрация Пскова
  • Уроки цифровой грамотности прошли в гимназии №29 в Пскове
    Фото: Администрация Пскова

Учащиеся узнали, как защитить цифровые данные, распознать злоумышленников и обезопасить себя и своих близких в виртуальном пространстве. Школьники с большим интересом участвовали в обсуждении темы и получили много полезной информации, уточнили в пресс-службе.

Мероприятия проходят в рамках Всероссийской информационно-просветительской акции «Месяц безопасного интернета», направленной на повышение уровня медиабезопасности и цифровой грамотности детей в интернете. В Псковской области акция проходит с 21 по 23 ноября.

Ранее сообщалось, что глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина встретится с псковскими студентами.

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