Эксперт назвал школы Пскова, где дети активнее всего занимаются волейболом

15:10, 23 ноября 2023, ПАИ

Школы, в которых дети активнее всех занимаются волейболом, назвал председатель Федерации волейбола Псковской области Сергей Иванов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Очень часто после таких соревнований [первенство СЗФО по волейболу. – ПАИ] идёт поток родителей, которые хотят записать своих детей в секции волейбола. Если брать какие-то школы, которые активнее всего отдают в волейбол своих детей, – это школа № 13, № 20, № 8 и № 24», – заявил гость пресс-конференции.

Юношеский волейбол на территории Псковской области развивается достаточно большими темпами, количество команд увеличивается, заметил спикер. «Даже если брать первенство среди школьников, там уже около 22 команд участвуют. Это очень радует. Многие ребята поступили в большие города и выступают за команды вузов и команды военных округов», – резюмировал Сергей Иванов.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».