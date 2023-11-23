О «группе быстрого» в Псковской городской Думе рассказали в медиацентре ПАИ

15:48, 23 ноября 2023, ПАИ

Представители Псковского городского молодежного совета при Псковской городской Думе рассказали о своей работе и самых интересных мероприятиях, организованных ими, на пресс-конференции, которая прошла в медиацентре ПАИ сегодня, 23 ноября.

Прежде всего они отметили, что совет работает один год и один месяц, а по своей структуре он повторяет комитеты гордумы. Но, как отметил лидер совета Александр Андреев, они «группа быстрого реагирования».

«У нас в молодежном совете самая активная молодежь города. Всего – 18 человек в возрасте от 15 до 33 лет, но когда и надо, то «в целом до 60. А студенты – самая активная часть», – рассказал он.

Самыми яркими из проведенных ими мероприятий ребята считают Новый год и День защиты детей. Это было не только выступление, но вовлечение в праздник детей из Псковской областной больницы, Псковского детдома и Центра временного содержания.

«Есть запрос о расширении нашего совета. При этом надеемся не растерять мероприятия, которые уже реализуются», – поделился Александр Андреев.