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Общество

В Псковской областной больнице пациентам предлагают несколько видов меню

В Псковской областной клинической больнице пациентам предлагают несколько видов меню, в том числе вегетарианское. Об этом сообщается в группе медучреждения в соцсети «ВКонтакте».

Диету каждому пациенту назначает врач в зависимости от заболевания, наличия аллергии и других факторов. Подход ко всем индивидуальный – учитываются предпочтения, возможна вегетарианская диета. Весной в больнице обновили меню и закупили новую посуду.

На кухне больницы работают 32 человека. «В 7 утра буфетчицы уже одеты по форме и отправляются в пищеблок, чтобы забрать завтрак для пациентов. Перед каждым приёмом пищи уточняется количество больных, расписание их процедур, диеты, назначенные врачом», – уточнили в больнице.

«Посуду моем четыре раза за день, – поделилась буфетчица Зоя Миронова. – Обрабатываем «в трёх водах», то есть сначала очищаем от остатков пищи, потом дезинфицируем, потом промываем чистой водой».

В разных отделениях питание пациентов организовано по-разному, обычно пища развозится на специальной тележке по палатам. 

«Одна из важных задач – следить за диетой каждого пациента, чтобы обеспечить соответствие медицинским потребностям. Буфетчицы также ответственны за то, чтобы каждый пациент получил достаточное количество пищи. Они проконтролируют, чтобы все пациенты поели, даже если в отведенное для приёма пищи время были на процедурах», – отметили в больнице.

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