Эстония пока не будет закрывать границу с Россией
Если после закрытия Финляндии поток беженцев отправится в Эстонию — страна готова закрыть границы, но не будет делать это просто ради того, чтобы закрыть, заявил глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс на пресс-конференции. Об этом пишет Фонтанка.ру.
Эстония пока не приняла решение о закрытии пунктов пропуска на своей восточной границе, потому что власти страны не считают ситуацию достаточно серьезной. Но на всякий случай на границе установлены бетонные заграждения и колючая проволока.
«Мы не собираемся закрывать границу только ради ее закрытия», — отметил Ляэнеметс.
Накануне Ляэнеметс обвинял Россию в «гибридной операции» с мигрантами и грозил предпринять меры и к тем из них, кто попробует пробиваться вне пропускных пунктов.
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