Эстония пока не будет закрывать границу с Россией

17:42, 23 ноября 2023, ПАИ

Если после закрытия Финляндии поток беженцев отправится в Эстонию — страна готова закрыть границы, но не будет делать это просто ради того, чтобы закрыть, заявил глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс на пресс-конференции. Об этом пишет Фонтанка.ру.

Эстония пока не приняла решение о закрытии пунктов пропуска на своей восточной границе, потому что власти страны не считают ситуацию достаточно серьезной. Но на всякий случай на границе установлены бетонные заграждения и колючая проволока.

«Мы не собираемся закрывать границу только ради ее закрытия», — отметил Ляэнеметс.

Накануне Ляэнеметс обвинял Россию в «гибридной операции» с мигрантами и грозил предпринять меры и к тем из них, кто попробует пробиваться вне пропускных пунктов.