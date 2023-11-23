Реставрация башни Нижних решёток продолжается в Печорах

21:57, 23 ноября 2023, ПАИ

Реставрация башни Нижних решёток на территории Псково-Печерского монастыря в Печорах идёт полным ходом, сообщает Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».



Фото: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»



Фото: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»



Фото: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»



Фото: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»







Специалисты провели вычинку деструктированного камня, укрепили основание башни. Сейчас идёт подготовка стен к инъектированию, а также осуществляется технический и авторский надзор.

Ранее сообщалось, что в Псково-Печерском монастыре завершились работы по усилению фундаментов и стен башни Нижних решёток XVI века.

Башня была построена в период Ливонской войны 1558–1565 годов, во времена игумена Корнилия. Она входит в состав объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Псково-Печерского монастыря» XIV–XX веков. Функции башни – воротная и водопропускная, но основной всегда была оборонная. После пожара 1688 года, когда монастырь выгорел, башня потеряла военное значение и начала разрушаться. В 1960-х годах при архимандрите Алипии крепостной ансамбль полностью восстановили из руин. В 2020 году специалисты из Пскова и Санкт-Петербурга совместно разработали проект реставрации и приспособления башни для современного использования.