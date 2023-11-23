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Реставрация башни Нижних решёток продолжается в Печорах

Реставрация башни Нижних решёток на территории Псково-Печерского монастыря в Печорах идёт полным ходом, сообщает Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

  • Реставрация башни Нижних решёток продолжается в Печорах
    Фото: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»
  • Реставрация башни Нижних решёток продолжается в Печорах
    Фото: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»
  • Реставрация башни Нижних решёток продолжается в Печорах
    Фото: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»
  • Реставрация башни Нижних решёток продолжается в Печорах
    Фото: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»

Специалисты провели вычинку деструктированного камня, укрепили основание башни. Сейчас идёт подготовка стен к инъектированию, а также осуществляется технический и авторский надзор.

Архивная фотография башни Нижних решёток в Псково-Печерском монастыре. Фото здесь и далее: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

Ранее сообщалось, что в Псково-Печерском монастыре завершились работы по усилению фундаментов и стен башни Нижних решёток XVI века.

Эскизный проект реставрации башни Нижних решёток

Башня была построена в период Ливонской войны 1558–1565 годов, во времена игумена Корнилия. Она входит в состав объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Псково-Печерского монастыря» XIV–XX веков. Функции башни – воротная и водопропускная, но основной всегда была оборонная. После пожара 1688 года, когда монастырь выгорел, башня потеряла военное значение и начала разрушаться. В 1960-х годах при архимандрите Алипии крепостной ансамбль полностью восстановили из руин. В 2020 году специалисты из Пскова и Санкт-Петербурга совместно разработали проект реставрации и приспособления башни для современного использования.

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