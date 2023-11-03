В Псково-Печерском монастыре завершаются работы по укреплению башни Нижних решёток XVI века

20:16, 03 ноября 2023, ПАИ

В Псково-Печерском монастыре завершаются работы по усилению фундаментов и стен башни Нижних решёток XVI века. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Специалисты продолжают инъекционные работы по усилению стен. Процедура проводится укрепляющими составами. Усиление кладки необходимо, так как имеются пустоты внутри фундаментов и стен древних стен.

Сообщается, что проведению реставрации предшествовали научные исследования. Эксперты оценили состояние памятника, разрушающие факторы, разработали методы их устранения.

«К применяемым инъекционным растворам для укрепления стен и фундаментов предъявляется ряд требований. Они должны проникать в трещины в толщине кладки на любую глубину, не расслаиваться в широких трещинах, давать достаточное сцепление с материалом кладки при минимальной усадке (после затвердения)», – рассказали в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Как отметили реставраторы, в ходе работ случился курьёзный момент – в тоннеле, по которому протекает подземный ручей Каменец, рабочие обнаружили рака.