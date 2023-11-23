Концерт к Дню матери прошёл в Пыталово

22:26, 23 ноября 2023, ПАИ

Концерт детской школы искусств «Вам посвящаем все творения свои», приуроченный к Дню матери, прошёл в Пыталово, сообщает газета «Наша жизнь».

«Мероприятию сложно давать оценку, потому что оно было очень эмоциональным. А эмоции, как известно, трудно поддаются описанию словами. Здесь было всё: и игра на различных музыкальных инструментах – клавишных, гитаре, аккордеоне, и танцы, и вокальные номера. Читались проникновенные стихи. Очень много различных решений в плане воплощения и создания атмосферы сделано организаторами. Были и лиричные, но в то же время весёлые, а порой очень смешные моменты», – отметили в газете.

Отдельно упомянут видеоряд, в котором учащиеся школы звонили своим матерям и говорили, что очень их любят. «Реакции родителей порой вызывали искренний смех в зале. Самый распространённый ответ на фразу «мама, я люблю тебя» был: «Что ты натворил?» – рассказали в газете.

Кульминационным моментом концерта стало чтение дочкой и матерью стихотворения «Мам, поиграем?» Мальвины Матрасовой. «Столь лиричное, трогательное стихотворение и его исполнение у зрителей вызвало бурный эффект. У многих на глазах выступили слёзы», – подчеркнули в газете.

Затем на сцене наградили матерей, которые активно принимают участие в жизни творческих коллективов школы искусств.