Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Концерт к Дню матери прошёл в Пыталово

Концерт детской школы искусств «Вам посвящаем все творения свои», приуроченный к Дню матери, прошёл в Пыталово, сообщает газета «Наша жизнь».

Концерт к Дню матери прошёл в Пыталово. Фото здесь и далее: газета «Наша жизнь»

«Мероприятию сложно давать оценку, потому что оно было очень эмоциональным. А эмоции, как известно, трудно поддаются описанию словами. Здесь было всё: и игра на различных музыкальных инструментах – клавишных, гитаре, аккордеоне, и танцы, и вокальные номера. Читались проникновенные стихи. Очень много различных решений в плане воплощения и создания атмосферы сделано организаторами. Были и лиричные, но в то же время весёлые, а порой очень смешные моменты», – отметили в газете.

Отдельно упомянут видеоряд, в котором учащиеся школы звонили своим матерям и говорили, что очень их любят. «Реакции родителей порой вызывали искренний смех в зале. Самый распространённый ответ на фразу «мама, я люблю тебя» был: «Что ты натворил?» – рассказали в газете.

Кульминационным моментом концерта стало чтение дочкой и матерью стихотворения «Мам, поиграем?» Мальвины Матрасовой. «Столь лиричное, трогательное стихотворение и его исполнение у зрителей вызвало бурный эффект. У многих на глазах выступили слёзы», – подчеркнули в газете.

Затем на сцене наградили матерей, которые активно принимают участие в жизни творческих коллективов школы искусств.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













23 ноября 2023

Псковские студенты презентовали проекты, разработанные по акселерационной программе ПИШ Союзного государства
23 ноября 2023

Мария Грищук возглавит Псковский перинатальный центр
23 ноября 2023

Концерт к Дню матери прошёл в Пыталово
23 ноября 2023

Реставрация башни Нижних решёток продолжается в Печорах
23 ноября 2023

Центр добровольчества открылся в Пскове
23 ноября 2023

Масштабные проекты региона презентовали псковичи на премии Russian Event Awards
23 ноября 2023

Реконструкция очистных сооружений канализации завершается в Пушкинских Горах
23 ноября 2023

Миллиарды, стендап Мизулиной и чек на ювелирку: итоги дня

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...