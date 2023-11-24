Читатели ПАИ делятся фотографиями снежного Пскова
Публикуем фотографии заснеженного Пскова глазами читателей и корреспондентов ПАИ.
Ранее сообщалось, что в Пскове пройдёт мокрый снег.
В настоящий момент около 40 единиц техники и 45 дорожных рабочих устраняют последствия сильного ночного снегопада в Пскове.
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24 ноября 2023
Директор Псковского автопарка: Несмотря на снегопад, автобусы штатно вышли на маршруты
24 ноября 2023
40 единиц техники и 45 дорожных рабочих устраняют последствия ночного снегопада в Пскове