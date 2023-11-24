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Общество

Читатели ПАИ делятся фотографиями снежного Пскова

Публикуем фотографии заснеженного Пскова глазами читателей и корреспондентов ПАИ.

  • Читатели ПАИ делятся фотографиями снежного Пскова
    Фото: ПАИ
  • Читатели ПАИ делятся фотографиями снежного Пскова
    Фото: ПАИ
  • Читатели ПАИ делятся фотографиями снежного Пскова
    Фото: ПАИ
  • Читатели ПАИ делятся фотографиями снежного Пскова
    Фото: ПАИ
  • Читатели ПАИ делятся фотографиями снежного Пскова
    Фото: ПАИ
  • Читатели ПАИ делятся фотографиями снежного Пскова
    Фото: ПАИ
  • Читатели ПАИ делятся фотографиями снежного Пскова
    Фото: ПАИ
  • Читатели ПАИ делятся фотографиями снежного Пскова
    Фото: ПАИ

Ранее сообщалось, что в Пскове пройдёт мокрый снег.

В настоящий момент около 40 единиц техники и 45 дорожных рабочих устраняют последствия сильного ночного снегопада в Пскове.

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