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Общество

В Псковской области расходы на здравоохранение благодаря нацпроекту выросли в 1,3 раза

В Псковской области расходы на здравоохранение благодаря нацпроекту выросли в 1,3 раза. На борьбу с онкозаболеваниями и сердечно-сосудистыми патологиями направлено за год почти 304 млн рублей, благодаря этому региону удалось оснастить новым оборудованием лечебные учреждения и обеспечить лекарствами пациентов с этими патологиями. Об этом со ссылкой на председателя комитета по здравоохранению Псковской области Марину Гаращенко пишет ТАСС.

В Псковской области злокачественные новообразования ежегодно выявляются примерно у 6 тыс. человек. Ранее регион входил в число субъектов страны, где были зафиксированы самые высокие показатели смертности в России.

«Благодаря нацпроекту нам удалось кардинально увеличить финансирование сферы здравоохранения в части борьбы с основными заболеваниями, которые чаще всего выявляются среди жителей региона, в их числе: онкология, болезни сердца и сосудов. В общей сложности за год на эти цели мы направили самую большую сумму – более 304 млн рублей, это в 1,3 раза больше показателей прошлого года. Это позволило переоснастить медучреждения, сделать их медуслуги более доступными, в первую очередь для жителей села», – уточнила Марина Гаращенко.

В Псковской области реализуется два проекта: «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» и «Борьба с онкологическими заболеваниями». «Средства по этим двум проектам направлены на оснащение оборудованием региональных сосудистых отделений, на обеспечение лекарствами для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и осложнений у пациентов, которые находятся в зоне высокого риска. Кроме того, финансирование позволило переоснастить медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями», – добавила спикер.

По ее словам, за последние 4 года в регионе увеличилось финансирование на переоснащение медицинских учреждений до рекордной суммы – 721 млн рублей. Для сравнения: в 2019 году на эти цели было выделено 189 млн рублей. «Средства на переоснащение идут на покупку оборудования, которое необходимо для оказания помощи пациентам с болезнями системы кровообращения и онкозаболеваниями. Есть такое понятие – «тяжелое оборудование». Это компьютерные томографы, аппараты МРТ, ангиографы, рентген-аппаратура, то есть это дорогое оборудование, которое за счет областных средств практически невозможно приобрести», – пояснила председатель регионального комитета по здравоохранению.

Национальный проект «Здравоохранение» предусматривает снижение смертности населения в трудоспособном возрасте, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, обеспечение охвата всех граждан профилактическими осмотрами. Нацпроекты реализуются по решению президента РФ Владимира Путина с 2019 года. 

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