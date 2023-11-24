Продолжительность пребывания туристов в Псковской области увеличилась

13:49, 24 ноября 2023, ПАИ

Продолжительность пребывания туристов в Псковской области увеличилась. Об этом сообщила председатель регионального комитета по туризму Марина Егорова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Раньше, в основном, были туры выходного дня и люди приезжали на одну-две ночи, но сейчас этот показатель вырос до четырёх ночей», – отметила она.

Если ранее официальная статистика приводила данные одна-три ночи, то теперь это показатель – одна-четыре ночи, уточнила Марина Егорова. «Мы уверенно шагаем вперёд по увеличению количества дней пребывания», – заключила гостья медиацентра.