Итоги турсезона обсуждают в медиацентре ПАИ

12:11, 24 ноября 2023, ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая итогам туристического сезона в Псковской области, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 24 ноября.

Сколько туристов посетило регион, задерживаются ли туристы больше чем на день, какие из районов улучшили показатели по туризму, как проходит выставка на ВДНХ?

Об этом и многом другом расскажет председатель комитета по туризму Псковской области Марина Егорова.