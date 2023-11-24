Итоги турсезона обсуждают в медиацентре ПАИ
Пресс-конференция, посвящённая итогам туристического сезона в Псковской области, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 24 ноября.
Сколько туристов посетило регион, задерживаются ли туристы больше чем на день, какие из районов улучшили показатели по туризму, как проходит выставка на ВДНХ?
Об этом и многом другом расскажет председатель комитета по туризму Псковской области Марина Егорова.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
24 ноября 2023
Директор Псковского автопарка: Несмотря на снегопад, автобусы штатно вышли на маршруты