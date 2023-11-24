40% псковичек отказываются от аборта после беседы с психологом

15:53, 24 ноября 2023, ПАИ

40% псковичек отказываются от аборта после беседы с психологом, рассказала клинический психолог Наталья Андреева в программе «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Ко мне в обязательном порядке направляют на доабортное консультирование, женщины проходят мотивационное анкетирование, которое направлено на сохранение беременности, и 40% из них принимают решение всё же сохранить ребёнка. Часто это женщины с первой беременностью, и женщины, которые узнали о каких-либо патологиях у плода», – уточнила Наталья Андреева.

Затем такие женщины приходят к психологу, чтобы поблагодарить за то, что им не дали «совершить непоправимую ошибку».