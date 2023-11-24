Пакуем чемодан: путешествие к мостам как в Лондоне

18:18, 24 ноября 2023, ПАИ

ПАИ совместно с Туристским информационным центром Псковской области возобновляет проект «Пакуем чемодан». Сегодня в совместной рубрике мы расскажем о путешествии по Острову, которое стоит начать с самых популярных и знаменитых достопримечательностей. Для вас мы подготовили визитные карточки города, посетить которые можно за один день.

Висячие мосты, без сомнения, главное достояние города. Это единственные в России цепные мосты, возведённые в XIX веке и функционирующие по сей день.

В настоящее время подвесные мосты через реку Великую являются незаменимым элементом городской архитектуры, а также главной достопримечательностью Острова. У туристов существует традиция останавливаться на мосту и бросать в реку монетку, чтобы непременно вернуться сюда снова.

Церковь Николая Чудотворца

Церковь Николы Чудотворца в Застенье существовала на территории крепости издавна.

Её Алтарь обращён больше на север, а не на восток. По этому поводу существует две официальные версии:

1. Церковь «смотрит» на Псков, тем самым признавая его главенство.

2. Из тактических соображений: церковь обращена притвором к возможному нападению врага, чтобы жителям легче было в ней спрятаться.

Линия Сталина

Комплекс «Островский укрепрайон» представляет собой фрагмент «Линии Сталина» – системы узловых оборонительных сооружений на старой границе СССР, состоявшей из укрепрайонов от Карельского перешейка до берегов Чёрного моря.

Комплекс включает в себя сооружения конца 30-х годов в виде дотов с полевыми укреплениями – траншеями, землянками, различными противопехотными и противотанковыми препятствиями и заграждениями, коллекцию раритетной техники, мемориальное воинское захоронение.

Симанский Спасо-Казанский монастырь

Одна из главных достопримечательностей Острова – Симанский Спасо-Казанский монастырь. Основанный в конце XIX века, он выстоял в период богоборчества, военных бомбёжек, запустения. И вот опять купола обители сияют золотом, отражаясь в реке.

Спасо-Казанский Симанский монастырь – женская обитель Псковской и Великолукской епархий, расположенный в городе Острове Псковской области на левом берегу реки Великой. При монастыре действовали церковно-приходская школа, школа рукоделия для девочек, гомеопатическая лечебница, общество трезвости.

Военно-исторический музей Псковской области

Заведение начало своё существование в 1965 году в качестве городского краеведческого музея. Позже оно стало филиалом Псковского музея-заповедника, а в 2010 году получило название и статус самостоятельного историко-культурного учреждения.

Музей занимает двухэтажное здание, украшенное выразительными белокаменными наличниками.

Экспозиции музея посвящены разным темам:

истории Острова;

природе Островского края.

Отдельная выставка демонстрирует эволюцию русских самоваров и посуды.

Гвоздём экскурсии является собрание русского и зарубежного оружия времён Великой Отечественной войны. Зал, посвящённый военной тематике, самый большой в музее.

Троицкий собор

Троицкий собор Острова в Псковской области – это великолепно исполненный действующий храм, воздвигнутый в 1790 году. Находится рядом со знаменитыми цепными мостами.

Строился как соборная церковь на пересечении главных торговых улиц-дорог. Здание сложено из кирпича и оштукатурено. Храм относится к типу восьмерика на четверике традиционно трёхчастной планировки. Выполнен в стиле провинциальной архитектуры классицизма.

Рубрика «Пакуем чемодан» выходит при поддержке Туристского информационного центра Псковской области.