Михаил Ведерников подписал постановление о компенсации части затрат на подключение газа для участников СВО
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал постановление, согласно которому участникам СВО и членам их семей теперь доступно до 100 тысяч рублей компенсации затрат на подключение газового оборудования для догазификации домовладения. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.
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Фото: телеграм-канал Михаила Ведерникова
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Фото: телеграм-канал Михаила Ведерникова
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Фото: телеграм-канал Михаила Ведерникова
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Фото: телеграм-канал Михаила Ведерникова
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Фото: телеграм-канал Михаила Ведерникова
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Фото: телеграм-канал Михаила Ведерникова
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Фото: телеграм-канал Михаила Ведерникова
«Выполняя рекомендацию нашего Президента подписал Постановление, согласно которому участникам СВО и членам их семей теперь доступно до 100 тыс. рублей компенсации затрат на подключение газового оборудования для догазификации домовладения. Уверен, что мера будет востребована», – написал губернатор
Для получения единовременной выплаты нужно обратиться в территориальный орган соцзащиты и написать соответствующее заявление.
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