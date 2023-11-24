Михаил Ведерников подписал постановление о компенсации части затрат на подключение газа для участников СВО

18:41, 24 ноября 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал постановление, согласно которому участникам СВО и членам их семей теперь доступно до 100 тысяч рублей компенсации затрат на подключение газового оборудования для догазификации домовладения. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.



Фото: телеграм-канал Михаила Ведерникова



Фото: телеграм-канал Михаила Ведерникова



Фото: телеграм-канал Михаила Ведерникова



Фото: телеграм-канал Михаила Ведерникова



Фото: телеграм-канал Михаила Ведерникова



Фото: телеграм-канал Михаила Ведерникова



Фото: телеграм-канал Михаила Ведерникова













«Выполняя рекомендацию нашего Президента подписал Постановление, согласно которому участникам СВО и членам их семей теперь доступно до 100 тыс. рублей компенсации затрат на подключение газового оборудования для догазификации домовладения. Уверен, что мера будет востребована», – написал губернатор

Для получения единовременной выплаты нужно обратиться в территориальный орган соцзащиты и написать соответствующее заявление.