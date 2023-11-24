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Общество

Михаил Ведерников подписал постановление о компенсации части затрат на подключение газа для участников СВО

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал постановление, согласно которому участникам СВО и членам их семей теперь доступно до 100 тысяч рублей компенсации затрат на подключение газового оборудования для догазификации домовладения. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.

  • Постановление
    Фото: телеграм-канал Михаила Ведерникова
  • Постановление
    Фото: телеграм-канал Михаила Ведерникова
  • Постановление
    Фото: телеграм-канал Михаила Ведерникова
  • Постановление
    Фото: телеграм-канал Михаила Ведерникова
  • Постановление
    Фото: телеграм-канал Михаила Ведерникова
  • Постановление
    Фото: телеграм-канал Михаила Ведерникова
  • Постановление
    Фото: телеграм-канал Михаила Ведерникова

«Выполняя рекомендацию нашего Президента подписал Постановление, согласно которому участникам СВО и членам их семей теперь доступно до 100 тыс. рублей компенсации затрат на подключение газового оборудования для догазификации домовладения. Уверен, что мера будет востребована», – написал губернатор

Для получения единовременной выплаты нужно обратиться в территориальный орган соцзащиты и написать соответствующее заявление.

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