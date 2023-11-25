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Кристина Лунёва: Мы даём каждому молодому человеку пробовать себя

О поддержке молодёжи Псковской области рассказала врио председателя комитета по молодёжной политике Псковской области Кристина Лунёва на форуме «Мама, я блогер», который проходит в медиацентре ПАИ. Об этом сообщает коррепондент ПАИ.

Кристина Лунёва: Мы даём каждому молодому человеку пробовать себя. Фото: ПАИ

«В рамках поддержки Росмолодёжи мы смогли реализовывать большую программу развития и поддержки молодёжи. В том числе мы поработали над нашим молодёжным брендом, провели школу молодого политика», – рассказала она.

Спикер также отметила, что давно планировалось провести подобную школу блогеров.

«Бездействуя, ничего ты не сделаешь. Мы даём флаг в руки тем, кто этот флаг берёт. Мы даём каждому молодому человеку пробовать себя, пользоваться возможностями на федеральном уровне. Наши федеральные коллеги делают многое, чтобы молодые люди развивались и шли вперёд», – добавила Кристина Лунёва.

Она также подчеркнула, что в регионе проходит большое количество мероприятий.

«Мы со своей стороны с помощью вас тоже их освещаем. Нам очень важна обратная связь от молодых людей. И конечно мы заинтересованы в том, чтобы на наших мероприятиях находились те молодые люди, которые уже имеют определённый опыт работы в соцсетях и так далее», – сказала врио председателя регионального комитета по молодёжной политике.

Она подчеркнула, что необходимо, чтобы та молодёжь, которая уже обладает этим компетенциями, могла, например, участвовать в качестве медиаволонтёров в мероприятиях и освещать их.

Напомним, что в Пскове 18 и 19 ноября прошла школа блогеров «Мама, я блогер». О том, как прошло мероприятие, можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.

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