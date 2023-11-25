Ольга Тимофеева: Блогеры повышают градус заинтересованности событийными мероприятиями

11:59, 25 ноября 2023, ПАИ

О связи культурной жизни региона и медиасферы рассказала председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева на форуме «Мама, я блогер», который проходит в Пскове сегодня, 25 ноября. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

«У нас прошло большое количество мероприятий для молодёжи! Мы это делаем, чтобы молодёжь попробовала себя в чем-то, и в последствии, например, вошла в наш кадровый резерв. Культура всегда на острие в медиасфере, любое событие всегда вызывает общественный резонанс. Для нас большее количество блогеров повышает градус заинтересованности нашими событийными мероприятиями. Мы готовы вас всех распределить по нашим учреждениям, где вам точно скучать не придётся. Но здесь дело в том, что вы должны понимать, что вы пишите, так как блогер формирует общественное мнение», – отметила она.

При этом спикер подчеркнула, что формировать общественное мнение сложно – «нужно понимать, что ты пишешь и делаешь».

Она также отметила, что скоро откроется школа креативных индустрий.

«Если кто-то хочет связать жизнь с этой сферой, там тоже есть чему научиться», – сказала Ольга Тимофеева.

Также она подчеркнула, что школу блогеров нужно обязательно продолжать.

«Считаю, что будем ходатайствовать о том, чтобы такой формат продолжался в следующем году, чтобы впоследствии времени школа оттачивала механизмы работы», – подчеркнула спикер.