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Секреты создания топового просветительского контента назвал псковичам эксперт

Как создать топовый просветительский контент, рассказал исполнительный директор журнала «Фома» Алексей Соколов на форуме «Мама, я блогер», который проходит в Пскове сегодня, 25 ноября. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Секреты просветительского контента назвал псковичам эксперт. Фото: ПАИ

«Если делать хороший и качественный контент, продвигать его, то свою аудиторию можно спокойно найти», – подчеркнул эксперт.

Он также предупредил, что «есть те, кто не вписался в какой-то поворот».

«Места всё время освобождаются. Мы все прекрасно понимаем, что сейчас происходят изменения во взглядах аудитории. Мы сейчас все находимся в ситуации массового вымирания старых блогеров и появления новых. Если вы хотите стать блогером, ответьте себе на один вопрос: зачем», – отметил Алексей Соколов.

«Блог может себе позволить любой человек. Есть, конечно, такие форматы, которые требуют больших затрат, но начать может абсолютно любой! Самые популярные блогеры начинали с самых простых форматов», – подчеркнул он.

Приводя пример, спикер сравнил блогинг с шоу-бизнесом.

«Нужно понимать при всех плюсах шоу-бизнеса, мы видим актеров, у которых все получилось, а есть те, у кого нет. Есть такой риск и нужно отдавать себе отчёт в этом. Нужно принимать, что есть все риски публичной персоны, которые вы будете брать на себя, если станете блогером. Ваша обычная жизнь закончится, будут все минусы публичной жизни. Вашу жизнь будут обсуждать, вас будут хейтить, но нужно быть к этому готовым. Путь к славе может закончиться ничем. В блогинге есть плюс – вы не так много рискуете, вам не надо ехать, учиться в актёрском, вы можете пробовать и делать», – сказал Алексей Соколов.

«Нужно понимать, в чём ваша фишка и что вы будете транслировать. И конечно в аудитории главное – не количество. Очень важно оценивать качество аудитории и понимать, что мы живём в формате нишевых проектов», – добавил эксперт.

Он подчеркнул, что самое главное, на что нужно смотреть у популярного блогера – на его количество подписчиков, а потом на количество реакций. Так можно понять, накрученная ли у него аудитория или нет.

«Стать блогером без продюсера и набрать аудиторию можно. Потом, когда вы наберёте аудиторию, продюсеры сами к вам придут. Но продюсеры берут тех, у кого уже что-то началось получаться. Делай то, что получается и создавай у аудитории чувство сопричастности», – отметил исполнительный директор журнала «Фома».

Он добавил, что просветительский контент – это продолжение того, что было в советские годы, когда спикеры ездили и что-то рассказывали.

Также он подчеркнул, что нужно работать с комментариями. «Не живите этим, не спите там, а просто отвечаете и работаете как с обратной связью», – сказал Алексей Соколов.

«Весь блогинг построен через личность, это всегда 30 % информации и 70 % эмоций. Если вы транслируете про историю и ненавидите её, то это будет заметно вашим зрителям 100 %. Если неискренны, вы свою тему просто не потянете. Вы как блогер всегда должны находиться в центре того, что вы делаете. Если вы блогер, вас продвинет только хороший контент! Реклама – это полезно и хорошо, но приобрести аудиторию таким образом прям нельзя!», – сказал спикер.

При этом эксперт отметил, что коллаборации лучше рекламы.

Напомним, что в Пскове 18 и 19 ноября прошла школа блогеров «Мама, я блогер». О том, как прошло мероприятие, можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.

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