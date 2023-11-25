Андрей Понкратов заявил о желании снять программу в Псковской области

15:04, 25 ноября 2023, ПАИ

О желании снять программу в Псковской области заявил журналист, ведущий программы «Вокруг света» Андрей Понкратов на форуме «Мама, я блогер», который проходит в Пскове сегодня, 25 ноября. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

«Как сделать такой контент, чтобы он зацепил? Важен внешний вид. На кого-то приятно смотреть, кому-то нужно обратиться к стилисту, чтобы тебе посоветовали, как одеваться, например. И дикция, конечно, очень важна. Это важно – слушать с непонятной речью человека неприятно, сразу отталкивает», – рассказал эксперт.

Он также заявил о желании снять программу в Псковской области. «Мы сейчас говорили о Псковской области. Нам надо подумать, что здесь снимать в рамках нашего формата. Дальше мы будем придумывать что-то новое. Перед каждым сезоном набрасываются регионы. Полно таких регионов, в которых мы ещё не были. Мы накидываем регионы, где нас готовы принять и думаем, что можем снять. Мы ищем контент, ищем информацию, пишем сценарий, он утверждается главным редактором, и после этого мы работаем», – рассказал Андрей Понкратов.

«Иногда нам поступают идеи о том, что можно снять, а что-то мы берём сами. Надеюсь, что будет и с Псковской областью также», – поделился журналист.

В рамках форума он также отметил, что всегда интересен тот контент, когда человек себя превозмогает, «ползёт в стену». «А ещё лучше заходит еда. Людям всегда нравится смотреть на то, какую еду пробуют в регионах», – добавил ведущий.

«Сначала я думал, что лучше поставить две галочки на разных странах, чем несколько на одной, но через время я понял, насколько иногда интересно посещать даже одну страну даже в разные времена года. В России туристическая инфраструктура меняется в лучшую сторону, видны изменения, например, строится и образовывается большое количество гостиниц, даже в Пскове это заметно», – подчеркнул Андрей Понкратов.

Он также посоветовал участникам обязательно посетить Чукотку, Мурманск, Кавказ, Забайкалье.

«Я в Псковской области не был, может, меня что-то тут настолько зацепит, что я влюблюсь в неё», – сказал журналист.

Кроме того, он устроил интерактив, предложив угадать вещи, связанные с различными странами. Тем, кто называл правильные ответы, он давал подарки: браслеты и кольцо из Африки, туркменский чай.

Также Андрей Понкратов наградил участников форума.

Напомним, что в Пскове 18 и 19 ноября прошла школа блогеров «Мама, я блогер». О том, как прошло мероприятие, можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.