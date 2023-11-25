Подготовка к цифровому концерту фестиваля «Родина – герой» идет на площади Ленина в Пскове

Подготовка к цифровому концерту фестиваля «Родина – герой» идёт на площади Ленина в Пскове

15:47, 25 ноября 2023, ПАИ

Трансляция концерта в рамках патриотического фестиваля «Родина – герой» пройдёт на фасаде главного корпуса ПсковГУ сегодня, 25 ноября, в 19:00. На площади Ленина уже устанавливают световое, звуковое и проекционное оборудование, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ







В поддержку соотечественников, которые отстаивают независимость и безопасность страны, выступят Shaman, Денис Майданов, Ирина Дубцова, Марк Тишман, Стас Костюшкин, ST и другие артисты.

Отметим, фестиваль проводит компания Props при поддержке президентского фонда культурных инициатив в городах-героях и городах воинской славы.