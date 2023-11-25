Подготовка к цифровому концерту фестиваля «Родина – герой» идет на площади Ленина в Пскове

Подготовка к цифровому концерту фестиваля «Родина – герой» идёт на площади Ленина в Пскове
Трансляция концерта в рамках патриотического фестиваля «Родина – герой» пройдёт на фасаде главного корпуса ПсковГУ сегодня, 25 ноября, в 19:00. На площади Ленина уже устанавливают световое, звуковое и проекционное оборудование, передаёт корреспондент ПАИ.
В поддержку соотечественников, которые отстаивают независимость и безопасность страны, выступят Shaman, Денис Майданов, Ирина Дубцова, Марк Тишман, Стас Костюшкин, ST и другие артисты.
Отметим, фестиваль проводит компания Props при поддержке президентского фонда культурных инициатив в городах-героях и городах воинской славы.
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25 ноября 2023
Подготовка к цифровому концерту фестиваля «Родина – герой» идёт на площади Ленина в Пскове