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Общество

Сократить рабочий день для матерей с двумя детьми предложили в России

Сократить рабочий день на один час для матерей с двумя и более детьми предложила ЛДПР. Соответствующий законопроект партия направила в Правительство РФ, пишет РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал фракции.

Законопроект подразумевает, что сокращение рабочего дня будет распространяться на матерей двух и более детей до 18 лет, при этом зарплата должна выплачиваться в том же размере, что и при полной рабочей неделе.

У матерей очень много дел, которые надо решать в течение рабочего дня: отвести ребёнка к врачу, посетить утренние кружки, пояснил лидер фракции Леонид Слуцкий,

«Каждый раз, отпрашиваясь, женщины испытывают стресс, это сказывается и на качестве работы, и на отношениях с коллегами. Утверждение дополнительного часа для мам с двумя и более детьми действительно сделает их жизнь удобнее», – пояснил лидер фракции.

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