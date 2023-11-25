Сократить рабочий день для матерей с двумя детьми предложили в России

16:05, 25 ноября 2023, ПАИ

Сократить рабочий день на один час для матерей с двумя и более детьми предложила ЛДПР. Соответствующий законопроект партия направила в Правительство РФ, пишет РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал фракции.

Законопроект подразумевает, что сокращение рабочего дня будет распространяться на матерей двух и более детей до 18 лет, при этом зарплата должна выплачиваться в том же размере, что и при полной рабочей неделе.

У матерей очень много дел, которые надо решать в течение рабочего дня: отвести ребёнка к врачу, посетить утренние кружки, пояснил лидер фракции Леонид Слуцкий,

«Каждый раз, отпрашиваясь, женщины испытывают стресс, это сказывается и на качестве работы, и на отношениях с коллегами. Утверждение дополнительного часа для мам с двумя и более детьми действительно сделает их жизнь удобнее», – пояснил лидер фракции.