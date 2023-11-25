Выступления Shaman, Майданова и Дубцовой показали на фасаде ПсковГУ

20:32, 25 ноября 2023, ПАИ

Цифровой концерт фестиваля «Родина – герой» проходит на фасаде ПсковГУ. Фото и видео присылают зрители в редакцию ПАИ.

Shaman, Денис Майданов, Ирина Дубцова, Марк Тишман, Стас Костюшкин, ST и артисты выступили в поддержку соотечественников, которые отстаивают независимость и безопасность страны. Формат фестиваля предполагает сочетание кино, поэзии и музыки. Проект реализуется в городах-героях и городах воинской славы России при поддержке Президентского фонда культурных инициатив

Отметим, фестиваль проводит компания Props при поддержке Президентского фонда культурных инициатив в городах-героях и городах воинской славы.