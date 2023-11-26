Телеведущий и путешественник Андрей Понкратов позвал россиян на Новый год в Псков

14:31, 26 ноября 2023, ПАИ

Телеведущий, путешественник Андрей Понкратов позвал россиян отметить Новый год в Пскове. «А поехали на Новый год в красавец Псков», – написал он на своей странице в ВК, приложив несколько фотографий со своей прогулки по городу.

Андрей Понкратов приехал в Псков впервые по приглашению организаторов форума «Мама, я блогер», на котором он выступил в качестве одного из экспертов. Участники форума предложили ему снять программу о Псковской области, и он отметил, что вероятность этого высока.

Подробное интервью с Андреем Понкратовым слушайте в четверг, 30 ноября, в программе «Минкульт» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).