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Общество

Выставка картин псковских студентов прошла в Опочке

Выставка работ студентов Псковского областного колледжа искусств имени Римского-Корсакова прошла в Опочке, сообщает газета «Красный маяк».

Выставка картин псковских студентов прошла в Опочке. Фото здесь и далее: газета «Красный маяк»

Учащиеся второго, третьего и четвёртого курсов колледжа представили 16 картин: натюрмортов, пейзажей, портретов. Работы выполнены акварелью, гуашью, графическими материалами.

Мероприятие состоялось в рамках регионального творческого проекта «Культурные выходные».

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