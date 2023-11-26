Выставка картин псковских студентов прошла в Опочке
Выставка работ студентов Псковского областного колледжа искусств имени Римского-Корсакова прошла в Опочке, сообщает газета «Красный маяк».
Учащиеся второго, третьего и четвёртого курсов колледжа представили 16 картин: натюрмортов, пейзажей, портретов. Работы выполнены акварелью, гуашью, графическими материалами.
Мероприятие состоялось в рамках регионального творческого проекта «Культурные выходные».
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