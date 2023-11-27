Ввести отдельное наказание за мелкие взятки чиновниками и менеджерами планируют в России

08:10, 27 ноября 2023, ПАИ

Отдельное наказание за мелкое взяточничество – до десяти тысяч рублей – для должностных лиц и менеджеров коммерческих организаций планируют ввести в России. Данный законопроект может быть принят Госдумой в декабре, он получил положительные отзывы Верховного суда и кабмина, пишет газета «Известия».

Речь идет о выделении в статьях УК РФ 204.2 «Мелкий коммерческий подкуп» и 291.2 «Мелкое взяточничество» самостоятельных составов преступлений.

Парламентарии предлагают отнести к ним дачу и получение мелкой взятки должностным лицом, а также незаконную передачу и получение предмета мелкого коммерческого подкупа лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации.

За дачу или получение взятки должностными лицами предлагается ввести штраф до 300 тысяч рублей, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок от двух до трех лет.

Также отмечается, что если данное преступление будет совершено группой лиц, осужденными за это ранее или с признаками вымогательства взятки, то штраф будет составлять сумму до одного миллиона рублей, либо исправительными работами на срок до 18 месяцев, либо ограничением свободы на срок от трех месяцев до четырех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет.

Помимо этого, штраф за коммерческий подкуп предлагается назначить в сумму до 150 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до 200 часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до одного года.

За совершение же преступление с отягчающими обстоятельствами (группой лиц по предварительному сговору, ранее судимым лицом) штраф будет состовлять до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо исправительными работами на срок до 18 месяцев, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до одного года.