Зинаиде Клишовой из Великолукского района присвоено звание «Мать-героиня»

12:40, 27 ноября 2023, ПАИ

Приказ о награждении званием «Мать-героиня» Зинаиды Клишовой из деревни Кулево Великолукского района подписал президент России Владимир Путин, сообщила газета «Наш путь».

Торжественная церемония награждения матери-героини состоится в Кремле.

Супруги Зинаида и Александр Клишовы ранее уже были награждены орденом «Родительская слава», приказ о присвоении которого также подписал президент России Владимир Путин.

Супружеская пара в браке с 1979 года. «За счастливые годы супружеской жизни судьба подарила им 11 детей. Старшая дочь Татьяна родилась в 1980 году, а младший сын Александр – в 1996 году», – отметили в газете.