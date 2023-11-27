Мороз и метель прогнозируют в Псковской области 28 ноября

14:45, 27 ноября 2023, ПАИ

Облачная погода ожидается на территории Псковской области 28 ноября. Ночью прогнозируется снег, местами метель. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Днём возможен небольшой снег, местами умеренный.

Будет дуть ветер северных направлений ночью со скоростью 7-12 метров в секунду, днём – южных направлений со скоростью 2-7 метров в секунду.

Температура воздуха по Псковской области ночью составит от -6 до -11 градусов, днём – от -3 до -8.

Атмосферное давление будет ниже нормы.