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Тренер великолукской сборной подвёл итоги всероссийских соревнований по стрельбе из лука

Итоги всероссийских соревнований по стрельбе из лука «Надежды России» подвёл тренер великолукской сборной Виталий Андреев в беседе с корреспондентом ПАИ. Турнир прошёл с 21 по 27 ноября в Великих Луках.

Тренер великолукской сборной Виталий Андреев подвёл итоги всероссийских соревнований по стрельбе из лука Фото: Luki-News

– Виталий, как вы оцениваете выступление великолучан на соревнованиях?

– Не могу сказать, что отлично, но в принципе хорошо.

– Илья Силаев становится призёром на большом турнире второй раз подряд. Видите в нём большие перспективы?

– У парня перспективы вполне приличные. Он прибавляет с каждым разом. Где-то не хватает иногда опыта, но всё это прибудет.

– Почему младшее поколение пока не может составить достойную конкуренцию в борьбе за призовые места?

– Здесь много факторов. Старшие ребята больше ездили на соревнования. Младшие не ездили, потому что финансовое положение не позволяет вывозить на соревнования всех. Выезжают только лучшие. Подрастающему поколению тоже надо соревноваться где-то, но, к сожалению, тут идёт торможение из-за того, что они не выезжают на соревнования. Без финансов не вывезешь на соревнования, а без соревнований нет роста. В этом есть сложность.

– У Миланы Мурзиной не вышло побороться за призы. Что случилось?

– Были некоторые проблемы в техническом исполнении, но человек не робот. Какие-то сбои происходят. Да, они были выявлены и исправлялись. К сожалению, не до конца смогли это сделать. Тем не менее, если посмотреть квалификационный раунд, во втором круге она выступила очень хорошо – 290 очков попала. Это приличный результат.

– Две битвы за золото проиграны. Что пошло не так?

– Сложный вопрос. На него тяжело ответить сразу после соревнований, когда не был ещё проведён анализ. Всё проходило на своей территории, то есть свои стены должны помогать, но есть и минус, что вся подготовка ложится на нас. Приходится, помимо тренировки, ещё и готовить соревнования. На сегодняшний день соперники оказались сильнее.

– Когда ждём следующие старты?

– У нас с 14 января начинаются старты в Орле. Это чемпионат России, потом Кубок России, затем первенство России.  

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