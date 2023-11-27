Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковские ребята получили концентрат умений – эксперт об итогах форума «Мама, я блогер»

Участники школы и форума «Мама, я блогер» получили концентрат умений и навыков. Они должны понимать, что в Пскове для них есть все ресурсы для развития, отметил один из экспертов форума Антон Манихин, руководитель студии «Инсайт Люди» в Пскове. 

Антон Манихин. Фото ПАИ

«Когда мы учим других, мы учимся вместе с нашими учениками. Поэтому, когда мы инициируем образовательные, игровые мероприятия, мы сами повторяем то, что транслируем и рассказываем нашим ученикам. Конечно, я с удовольствием послушал коллег, которые были приглашены на медиаплощадку ПАИ, в особенности Андрея Понкратова. Это было бесценно. Любой человеческий опыт, истории, даже если они не связаны с hard skills, это всегда интересно. Уверен, что это было интересно и участникам школы и форума. Это были не поверхностные – концентрированные знания, которые дали приглашенные эксперты», – рассказал он по итогам форума «Мама, я блогер» корреспонденту ПАИ.

Участники школы и форума «Мама, я блогер» оказались активными, даже проактивными, отметил эксперт. «Сперва не хватало обратной связи, некоторые участники были стеснительными, но быстро ее преодолели. Интегрированный формат игропрактики с нашей стороны подкрепил интерес и желание участвовать в таких проектах и инициативах», – сказал он.

«Такие форумы должны проходить при участии разного уровня специалистов, экспертов, проектов, коммерческих компаний, которые работают в медиаполе, дизайне. Это позволит улучшить умения и навыки молодых людей, особенно в наше время, когда огромное количество источников и форм информации. Наша задача – подсказать и направить, чтобы наши псковские ребята не уступали по своему уровню сверстникам из крупных мегаполисов. Чтобы они понимали, что у них есть ресурсы для развития здесь, в Пскове», – считает Антон Манихин.

Андрей Понкратов и кирпич прессованного чая, который достался Антону Манихину

Добавим, что на форуме «Мама, я блогер» Антон Манихин выиграл специальный приз от тележурналиста, путешественника, автора программ на телеканале «Моя планета» Андрея Понкратова – килограммовый кусок прессованного чая.

«В выходные уже заваривали, распивали чаек с друзьями», – поделился Антон Манихин.

Ранее председатель комитета по молодежной политике Псковской области Кристина Лунёва заявила, что форум «Мама, я блогер» может стать ежегодным.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













27 ноября 2023

Первый этап конкурса «Лучший по профессии» среди водителей автобусов прошёл в Пскове
27 ноября 2023

Два триллиона рублей необходимо для реализации концепции развития Пушкинского заповедника
27 ноября 2023

Областной юнармейский бал пройдёт в Великих Луках
27 ноября 2023

О блуждающих по Пушкинскому заповеднику звёздах рассказал Георгий Василевич
27 ноября 2023

Псковские ребята получили концентрат умений – эксперт об итогах форума «Мама, я блогер»
27 ноября 2023

350 кубометров снега убрали с улиц в Великих Луках
27 ноября 2023

Число посетителей Пушкинского заповедника выросло на четверть
27 ноября 2023

Гран-при Russian Event Awards подтверждает потенциал событийного туризма в Псковской и Витебской областях – Ольга Тимофеева

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...