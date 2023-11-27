Псковские ребята получили концентрат умений – эксперт об итогах форума «Мама, я блогер»

17:10, 27 ноября 2023, ПАИ

Участники школы и форума «Мама, я блогер» получили концентрат умений и навыков. Они должны понимать, что в Пскове для них есть все ресурсы для развития, отметил один из экспертов форума Антон Манихин, руководитель студии «Инсайт Люди» в Пскове.

«Когда мы учим других, мы учимся вместе с нашими учениками. Поэтому, когда мы инициируем образовательные, игровые мероприятия, мы сами повторяем то, что транслируем и рассказываем нашим ученикам. Конечно, я с удовольствием послушал коллег, которые были приглашены на медиаплощадку ПАИ, в особенности Андрея Понкратова. Это было бесценно. Любой человеческий опыт, истории, даже если они не связаны с hard skills, это всегда интересно. Уверен, что это было интересно и участникам школы и форума. Это были не поверхностные – концентрированные знания, которые дали приглашенные эксперты», – рассказал он по итогам форума «Мама, я блогер» корреспонденту ПАИ.

Участники школы и форума «Мама, я блогер» оказались активными, даже проактивными, отметил эксперт. «Сперва не хватало обратной связи, некоторые участники были стеснительными, но быстро ее преодолели. Интегрированный формат игропрактики с нашей стороны подкрепил интерес и желание участвовать в таких проектах и инициативах», – сказал он.

«Такие форумы должны проходить при участии разного уровня специалистов, экспертов, проектов, коммерческих компаний, которые работают в медиаполе, дизайне. Это позволит улучшить умения и навыки молодых людей, особенно в наше время, когда огромное количество источников и форм информации. Наша задача – подсказать и направить, чтобы наши псковские ребята не уступали по своему уровню сверстникам из крупных мегаполисов. Чтобы они понимали, что у них есть ресурсы для развития здесь, в Пскове», – считает Антон Манихин.

Добавим, что на форуме «Мама, я блогер» Антон Манихин выиграл специальный приз от тележурналиста, путешественника, автора программ на телеканале «Моя планета» Андрея Понкратова – килограммовый кусок прессованного чая.

«В выходные уже заваривали, распивали чаек с друзьями», – поделился Антон Манихин.

Ранее председатель комитета по молодежной политике Псковской области Кристина Лунёва заявила, что форум «Мама, я блогер» может стать ежегодным.