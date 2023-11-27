Форум «Мама, я блогер» в Пскове может стать ежегодным

16:22, 27 ноября 2023, ПАИ

Школе и форуму «Мама, я блогер» удалось привить участникам практические навыки в smm и медиасфере, думаем сделать этот формат ежегодным, заявила по итогам форума председатель комитета по молодежной политике Псковской области Кристина Лунёва.

«Ориентация была на прикладные занятия, которые оказались насыщенными благодаря тому, что прошли на площадке редакций государственного медиахолдинга Псковской области, благодаря спикерам – региональным и федеральным экспертам. Для многих было удивительным узнать, что внутри в Псковской области есть настолько высококлассные специалисты по блогингу, опыт которых выходит далеко за пределы региона», – отметила глава ведомства.

«По итогам школы блогеров мы увидели практически результаты. Ребята научились снимать маленькие репортажи, видеосюжеты, все они совершенно разные по направленности, с разным творческим подходом, с разной смысловой нагрузкой», – рассказала Кристина Лунёва.

«Школа блогеров проводилась в таком формате впервые на территории нашего региона. Это стало возможным благодаря реализации программы комплексного развития молодёжной политики на территории Псковской области «Регион для молодых», которая проводится при поддержке президента Федеральным агентством по делам молодёжи. Блогер сейчас – это не просто человек, который рассказывает об актуальных каких-то мероприятиях или событиях, интересных только ему. Это в том числе и лидер среди молодёжных масс, возможность самореализации. А отзывы участников школы и форума «Мама, я блогер» укрепляют нас в намерении сделать этот формат ежегодным, расширить и усилить его», – сообщила председатель комитета по молодежной политике.

Школа и форум «Мама, я блогер» прошли в медиацентре Псковского агентства информации. Спикерами форума, в частности, стали исполнительный директор журнала «Фома» Алексей Соколов, телеведущий, журналист и путешественник Андрей Понкратов.