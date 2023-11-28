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Общество

Ректор ПсковГУ приняла участие в семинаре-совещании Минобрнауки РФ в «Сириусе»

Ректор ПсковГУ Наталья Ильина приняла участие в масштабном семинаре-совещании «Модернизация высшего образования: новые возможности и принципиальные изменения». Мероприятие прошло 27 ноября на федеральной территории «Сириус» под руководством министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

В рамках мероприятия состоялось пленарное заседание, в ходе которого участники обсудили тренды развития высшего образования в России и мире, крупные проекты технологического суверенитета, тенденции и потребности рынка труда, роль университетов в пространственном развитии, принципы новой системы высшего образования (открытость, конкурентоспособность и технологическое лидерство), ключевые этапы перехода на новую систему высшего образования.

Семинар-совещание состоялся в преддверии конгресса молодых учёных, в котором с 28 по 30 ноября 2023 года примут участие более 180 ректоров, представителей органов власти и реального сектора экономики. Всего на конгресс приехало свыше пяти тысяч человек более чем из 25 стран мира. В их числе есть и молодые учёные ПсковГУ.

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