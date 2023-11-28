Псковичи могут заключить новый договор на техобслуживание ВКГО путём публичной оферты
Заключить новый договор на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования (ВКГО) можно путём публичной оферты. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе «Газпром газораспределение Псков».
Согласно новым изменениям, внесённым в федеральное законодательство, с 1 сентября 2023 года договоры о техническом обслуживании должны быть заключены или перезаключены только с газораспределительной организацией, которая транспортирует газ до места соединения сети газораспределения с газопроводом, входящим в состав внутридомового газового оборудования (ВДГО).
Заключённые до 1 сентября договоры на техобслуживание ВКГО в многоквартирном доме действуют до их прекращения или расторжения, но не позднее 1 января 2024 года. Договоры на техобслуживание ВДГО в жилом доме по истечении срока действия не подлежат продлению, их также необходимо перезаключить.
Новый договор можно заключить на условиях публичной оферты. Для этого необходимо направить в адрес АО «Газпром газораспределение Псков» подписанное заявление о присоединении к публичной оферте или осуществить авансовый платёж в соответствии с квитанцией.
Абоненты, которые живут в многоквартирных домах, где транспортировку газа осуществляет АО «Газпром газораспределение Псков», и не перезаключившие договоры после 1 сентября 2023 года, в декабрьских квитанциях за газ увидят строку «Оферта о ТО ВКГО в МКД». В ней будут дополнительные начисления в размере одного рубля. Оплата этой суммы будет означать согласие абонента принять условия публичного договора. При этом один рубль оплачивается авансом, его засчитают в качестве оплаты за будущее техобслуживание в 2024 году, а значит, это даст дополнительное время после 1 января 2024 года на заключение договора в письменном виде.
Более подробную информацию можно найти на сайте здесь.
Псковичи могут заключить новый договор на техобслуживание ВКГО путём публичной оферты
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