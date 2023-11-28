Анна Маган: У каждого должна быть возможность попробовать себя в медиа

16:36, 28 ноября 2023, ПАИ

У каждого должна быть возможность попробовать себя в медиа, участие в школе и форуме такую возможность дало, отметила в разговоре с корреспондентом ПАИ одна из участниц форума Анна Маган.

«Я получила много полезной информации. Занимаясь в пресс-центре трудового отряда подростков и медиацентре в школе, я посчитала необходимым пройти обучение в школе и на форуме. Спикеры рассказали много фишек для блога, провели практиктические занятия. Надеюсь, что такие форумы в Пскове будут организованы вновь. У каждого должна быть возможность попробовать себя в сфере медиа», – отметила Анна Маган.

По словам участницы, ей был в первую очередь интересен мастер-класс по сторителлингу от Анатолия Кузьмина.

«Мы вместе с Ангелиной Кулаковой участвовали в конкурсе школы на лучший ролик и заняли первое место. С помощью стабилизатора, который мы получили в качестве приза, сможем улучшить съемку в школьном медиацентре», – рассказала Анна.

Форум «Мама, я блогер» прошел в Пскове 25 ноября в медиацентре ПАИ, при поддержке Росмолодежи и комитета по молодежной политики Псковской области. Участие в нем приняли региональные и федеральные эксперты по блогингу. Форуму предшествовали занятия в школе «Мама, я блогер».