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Общество

Анна Маган: У каждого должна быть возможность попробовать себя в медиа

У каждого должна быть возможность попробовать себя в медиа, участие в школе и форуме такую возможность дало, отметила в разговоре с корреспондентом ПАИ одна из участниц форума Анна Маган.

Анна Маган. Фото: ПАИ

«Я получила много полезной информации. Занимаясь в пресс-центре трудового отряда подростков и медиацентре в школе, я посчитала необходимым пройти обучение в школе и на форуме. Спикеры рассказали много фишек для блога,  провели практиктические занятия. Надеюсь, что такие форумы в Пскове будут организованы вновь.  У каждого должна быть возможность попробовать себя в сфере медиа», – отметила Анна Маган.

По словам участницы, ей был  в первую очередь интересен мастер-класс по сторителлингу от Анатолия Кузьмина.

Тележурналист Андрей Понкратов вручил Анне Маган и Ангелине Кулаковой приз за первое место. Фото: ПАИ

«Мы вместе с Ангелиной Кулаковой участвовали в конкурсе школы на лучший ролик и заняли первое место. С помощью стабилизатора, который мы получили в качестве приза, сможем улучшить съемку в школьном медиацентре», – рассказала Анна.

Форум «Мама, я блогер» прошел в Пскове 25 ноября в медиацентре ПАИ, при поддержке Росмолодежи и комитета по молодежной политики Псковской области. Участие в нем приняли региональные и федеральные эксперты по блогингу. Форуму предшествовали занятия в школе «Мама, я блогер».

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