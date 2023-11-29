Молодые предприниматели Псковской области объединяются в региональное сообщество под эгидой Росмолодёжи

17:03, 29 ноября 2023, ПАИ

Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) в рамках трека «Росмолодёжь. Бизнес» реализует Всероссийскую программу по развитию молодёжного предпринимательства. Для вовлечения предприимчивой молодёжи из 65 пилотных регионов в программу в каждом из них создаётся региональное сообщество. Лидером сообщества в Псковской области является владелец ресторана «Деловой» и руководитель магазина хозяйственных товаров «Дом и дача» Станислав Оссовский.

Региональные лидеры федерального Клуба молодых предпринимателей «Росмолодёжь. Бизнес» открывают для молодёжи области новые возможности для развития, вовлекая её в проекты программы. Будущие, начинающие и действующие предприниматели вступают в клуб, становятся бизнес-наставниками молодёжи, выступают спикерами на крупных международных площадках, взаимодействуют с крупным бизнесом, участвуют в международных проектах в странах СНГ. Также молодые предприниматели включаются в спецпроекты как амбассадоры клуба, например, в прошедшем Российском ресторанном фестивале приняли участие более 900 лучших ресторанов из 52 городов России, львиная доля которых бизнесы молодёжи. Кроме того, они также включаются в состав делегаций на международные мероприятия: Петербургский международный экономический форум, Невский международный экологический конгресс, Российская энергетическая неделя и многие другие.

«Сегодня общее количество резидентов Клуба молодых предпринимателей «Росмолодёжь. Бизнес» насчитывает свыше 5,5 тысячи человек из 89 регионов России, в 65 пилотных регионах уже есть свои лидеры, которые ведут предприимчивую молодёжь к реализации их инициатив. В рамках клуба по всей стране прошло свыше 100 встреч, что говорит о высокой заинтересованности молодёжи на местах в открытии своего дела. Кроме того, с 21 ноября по 3 декабря резиденты предпринимательского сообщества со всей страны смогут стать частью масштабного Всероссийского фестиваля молодёжного предпринимательства «Бизнес молодых», который пройдёт в Москве на площадке Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ», – сказал советник руководителя Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Олег Макаров.

Клуб молодых предпринимателей – это сообщество молодых предпринимателей, миссия которого вдохновлять молодых людей делать бизнес в России, брать ответственность за себя, за своё окружение, за свой регион и будущее страны, объединять сильных в сообщество для совместного роста.

Среди проектов, которые помогают молодёжи Псковской области развивать предпринимательские компетенции, повышать уровень финансовой грамотности, а также запускать своё дело, «День с предпринимателем», «Инвестиционные сессии», «Бизнес. Поколение», «Мастерская наставников» и другие. Региональный лидер клуба в Псковской области Станислав Оссовский говорит о том, что в регионе открыты все возможности для того, чтобы заняться предпринимательством.

«В сегодняшних реалиях крайне важно поддерживать предпринимателей в возрасте от 14 до 35 лет в реализации их идей, ведь малый бизнес – это важная составляющая экономики любого современного государства. Работа Клуба молодых предпринимателей «Росмолодёжь. Бизнес» направлена на формирование благоприятных условий для развития малого бизнеса в молодёжной среде. После проведения нескольких мероприятий летом и осенью этого года мы решили совместно с участниками клуба разработать его стратегию развития, определить региональные задачи, начать развивать бизнес и регион вместе!» – отметил он.

Благодаря взаимодействию с опытными предпринимателями и государством молодые предприниматели региона смогут вывести своё дело на качественно новый уровень развития. А объединение в крупное региональное предпринимательское сообщество даст новый импульс для масштабирования.

Реклама. ФГБУ «Центр содействия молодым специалистам». ИНН 7707087175.