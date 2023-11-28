Три гражданина Кубы вместо Испании отправятся из Псковской области на родину

17:39, 28 ноября 2023, ПАИ

Ночью 22 ноября в Печорском районе погранотряд задержал трёх гражадн Кубы. Документов на право нахождения в пограничной зоне у иностранцев не оказалось. В суде нарушители пояснили, что прибыли в Россию, чтобы затем отправиться в Испанию. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Печорский районный суд Псковской области признал иностранцев виновными в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1.1 ст. 18.2 КоАП РФ, оштрафовал каждого на 500 рублей и постановил выдворить их за пределы Российской Федерации в принудительной форме.



До принудительного выдворения иностранные граждане помещены в Центр временного содержания иностранных граждан МВД России в Пскове.