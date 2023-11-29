В деревне Ершово Псковского района отремонтировали тротуары по нацпроекту

10:29, 29 ноября 2023, ПАИ

В деревне Ершово Псковского района завершено устройство тротуаров. Работы велись в рамках капитального ремонта автомобильной дороги Псков — Гдов — Сланцы — Кингисепп — Краколье по президентскому нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Населенный пункт расположен вдоль оживленной региональной трассы, где в непосредственной близости находятся культурно-досуговое и образовательные учреждения.

Освещение участка было выполнено еще в 2021 году, теперь участок стал еще более безопасным для всех участников дорожного движения. Устройство тротуаров протяженностью 686 метров выполнено с двух сторон автодороги, на подходах к пешеходным переходам, а также к остановочным пунктам. Вблизи съезда к деревне Залединье выполнено устройство двух новых остановок для общественного транспорта.

Кроме того, для обеспечения безопасности дорожного движения установлено пешеходное ограждение, выполнено устройство поперечных шумовых полос, установлены дорожные знаки и обновлена разметка.

Капремонт выполняла подрядная организация ООО «ДАФ» по контракту с Управлением автомобильных дорог Псковской области. На эти цели было выделено более 14 млн рублей из областного бюджета.

С 2019 года по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Псковской области проводится планомерная работа по повышению уровня безопасности участников дорожного движения и предупреждению аварийности на дорогах. Одно из важных мероприятий — обустройство тротуаров и устройство освещения.