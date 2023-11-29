Три специалиста представляют Псковскую область в финале конкурса «Флагманы образования»

10:37, 29 ноября 2023, ПАИ

Для управленцев в сфере образования и педагогов стартовал финал профессионального конкурса «Флагманы образования» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Псковскую область на конкурсе представляют три специалиста из сферы образования, которые на протяжении пяти дней будут бороться за победу, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Регион представляют заведующая кафедрой дошкольного и начального образования ГБОУ ДПО «Псковский областной институт повышения квалификации работников образования» Ольга Дмитриева; преподаватель ГБПОУ ПО «Псковский агротехнический колледж» Вячеслав Елтунов; преподаватель ГБПОУ ПО «Великолукский медицинский колледж» Нина Корнаухова.

Финалистов ждет насыщенная конкурсная и образовательная программы. Участники конкурса получат возможность заявить о себе, проверить свои знания, пройти образовательные программы, войти в кадровый резерв системы образования Российской Федерации, а также получить призы от партнеров проекта.

Проект «Флагманы образования» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.