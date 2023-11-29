Второй этап конкурса «Лучший медработник» стартовал в Псковской области

11:12, 29 ноября 2023, ПАИ

Второй этап конкурса «Лучший медработник Псковской области – 2023» стартовал в регионе, сообщает газета «Псковская правда».

О проведении второго этапа ежегодного областного конкурса «Лучший медицинский работник» объявил комитет по здравоохранению Псковской области. Победителям конкурса, которые наберут наибольшее количество голосов на сайте «Псковской правды», вручат дипломы лауреатов премии и выплатят денежную премию губернатора области в размере 150 тысяч рублей.

На первом этапе конкурса отобрали 80 кандидатов, на втором отберут десять путём народного голосования, которое продлится до 18:00 5 декабря.

Проголосовать за кандидата можно на сайте «Псковской правды».