Второй этап конкурса «Лучший медработник» стартовал в Псковской области
Второй этап конкурса «Лучший медработник Псковской области – 2023» стартовал в регионе, сообщает газета «Псковская правда».
О проведении второго этапа ежегодного областного конкурса «Лучший медицинский работник» объявил комитет по здравоохранению Псковской области. Победителям конкурса, которые наберут наибольшее количество голосов на сайте «Псковской правды», вручат дипломы лауреатов премии и выплатят денежную премию губернатора области в размере 150 тысяч рублей.
На первом этапе конкурса отобрали 80 кандидатов, на втором отберут десять путём народного голосования, которое продлится до 18:00 5 декабря.
Проголосовать за кандидата можно на сайте «Псковской правды».
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