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Общество

Михаил Ведерников: Неуважительное отношение к участникам СВО будет жестко пресекаться

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале прокомментировал ситуацию из сюжета ГТРК «Псков» об участнике СВО Андрее Ползохновском, который столкнулся с травлей соседей на почве бытовых разногласий. Ранее ПАИ сообщало, что эта история дошла и до председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, который запросил доклад о проверке по факту нарушений прав инвалида.

Андрей Ползохновский награждён орденом Мужества. На спецоперации пскович лишился ноги. В жилом комплексе в Писковичах при этом ему не дают нормально пользоваться специально отведённым местом для инвалидов – его постоянно занимают. На просьбы убрать автомобили некоторые соседи по ЖК реагируют угрозами и оскорблениями. 

«Во-первых, абсолютное большинство жителей области в соцсетях выразили солидарность с Андреем и высказали ему слова поддержки, - написал губернатор. - Во-вторых, лица, которые позволили себе оскорбительные выпады, столкнутся с правовыми последствиями. Уже обсудил это с руководством УМВД и прокуратуры. Лица установлены, правоохранительные органы уже занялись проверкой. В-третьих, лично проконтролирую, чтобы на территории ЖК были обеспечены все условия для людей с ограниченными возможностями. И последнее, неуважительное отношение к участникам СВО, людям с ограничениями по здоровью и откровенно свинское поведение в Псковской области будет пресекаться самым жестким образом. Андрею выражаю слова уважения и поддержки. Настоящий мужчина».

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