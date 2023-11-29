Сбор макулатуры объявили в ПсковГУ
Институт права, экономики и управления ПсковГУ объявил сбор макулатуры, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.
Принять участие в акции можно до 4 декабря, подав заявку по ссылке.
Сбор проводится в кабинете № 111 во втором корпусе на улице Льва Толстого, 6.
Акция проводится с целью поспособствовать экономии природных ресурсов и привлечь внимание окружающих к экологическому образованию.
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