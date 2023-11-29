Сбор макулатуры объявили в ПсковГУ

14:18, 29 ноября 2023, ПАИ

Институт права, экономики и управления ПсковГУ объявил сбор макулатуры, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

Принять участие в акции можно до 4 декабря, подав заявку по ссылке.

Сбор проводится в кабинете № 111 во втором корпусе на улице Льва Толстого, 6.

Акция проводится с целью поспособствовать экономии природных ресурсов и привлечь внимание окружающих к экологическому образованию.