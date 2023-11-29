Госдума поддержала идею запрета увольнения одиноких родителей с детьми до 16 лет

18:50, 29 ноября 2023, ПАИ

Госдума России на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о запрете работодателю расторгать трудовые отношения с родителем, в одиночку воспитывающим ребёнка в возрасте до 16 лет. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина.

Принятие закона запретит работодателям расторгать трудовой договор с одинокими родителями, которые воспитывают ребёнка в возрасте до 16 лет.

Запрет на увольнение родителей-одиночек направлен на защиту их интересов, так как дети до 16 лет зависят от родителей финансово, а увольнение родителя может оставить семью без средств к существованию, подчеркнул Вячеслав Володин.