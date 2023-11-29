Госдума поддержала идею запрета увольнения одиноких родителей с детьми до 16 лет
Госдума России на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о запрете работодателю расторгать трудовые отношения с родителем, в одиночку воспитывающим ребёнка в возрасте до 16 лет. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина.
Принятие закона запретит работодателям расторгать трудовой договор с одинокими родителями, которые воспитывают ребёнка в возрасте до 16 лет.
Запрет на увольнение родителей-одиночек направлен на защиту их интересов, так как дети до 16 лет зависят от родителей финансово, а увольнение родителя может оставить семью без средств к существованию, подчеркнул Вячеслав Володин.
Размер взноса на капремонт и поддержку перевозчиков обсудил экономический комитет Псковского облсобрания
Регламент охраны исторической усадьбы и новые муниципальные должности обсудили псковские депутаты
Проекты бюджетов региона и медстрахования одобрил социальный комитет Псковского облсобрания
Бюджет-2024 и изменение текущих расходов обсудил профильный комитет Псковского областного Собрания