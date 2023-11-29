Протоирей проверил условия содержания псковских заключённых
Настоятель храма святителя Луки Крымского, протоирей Василий Лупаков в составе общественной наблюдательной комиссии посетил исправительную колонию №1 УФСИН России по Псковской области и следственных изолятор Великих Лук, сообщили ПАИ в Псковской епархии.
В проверке также приняли участие: начальник управления по соблюдению прав человека в УИС УФСИН России по Псковской области Вячеслава Иванов, председатель Общественной наблюдательной комиссии Псковской области Николай Червяков, представитель Общественного совета при УФСИН Марк Гарбер.
В ходе визита общественники проверили условия содержания и материально-бытовое обеспечение подозреваемых, обвиняемых и осуждённых, а также соблюдение их прав и законных интересов.
В СИЗО общественники уделили особое внимание местам содержания женщин и несовершеннолетних, а также побывали в пищеблоке и православной часовне.
В ИЦ-1 члены комиссии осмотрели бытовые помещения, помещения приёма и приготовления пищи, отметив комфортность созданных условий и высокий уровень контроля над осуждёнными.
Общественники также пообщались с осуждёнными, предоставили им необходимую правовую и консультационную помощь. Жалоб и обращений по условиям содержания не поступило.
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