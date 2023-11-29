Протоирей проверил условия содержания псковских заключённых

19:39, 29 ноября 2023, ПАИ

Настоятель храма святителя Луки Крымского, протоирей Василий Лупаков в составе общественной наблюдательной комиссии посетил исправительную колонию №1 УФСИН России по Псковской области и следственных изолятор Великих Лук, сообщили ПАИ в Псковской епархии.

В проверке также приняли участие: начальник управления по соблюдению прав человека в УИС УФСИН России по Псковской области Вячеслава Иванов, председатель Общественной наблюдательной комиссии Псковской области Николай Червяков, представитель Общественного совета при УФСИН Марк Гарбер.

В ходе визита общественники проверили условия содержания и материально-бытовое обеспечение подозреваемых, обвиняемых и осуждённых, а также соблюдение их прав и законных интересов.

В СИЗО общественники уделили особое внимание местам содержания женщин и несовершеннолетних, а также побывали в пищеблоке и православной часовне.

В ИЦ-1 члены комиссии осмотрели бытовые помещения, помещения приёма и приготовления пищи, отметив комфортность созданных условий и высокий уровень контроля над осуждёнными.

Общественники также пообщались с осуждёнными, предоставили им необходимую правовую и консультационную помощь. Жалоб и обращений по условиям содержания не поступило.