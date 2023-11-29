450 молодых математиков соревнуются за Кубок Колмогорова в Пскове

23:21, 29 ноября 2023, ПАИ

26-й Международный математический турнир старшеклассников «Кубок памяти Колмогорова» проходит в Пскове. В нём принимают участие 450 школьников из разных регионов России в составе 33 команд, сообщили ПАИ в пресс-службе областного правительства.

В рамках турнира участники решают задачи, после чего выступают перед членами жюри – специалистами по работе с математически одарёнными школьниками.

Площадками для проведения мероприятий стали псковские школы и ПсковГУ.

Турнир продлится до 3 декабря. В последний день среди участников пройдёт личная олимпиада, после чего состоится награждение победителей.

Отмечается, что турнир призван повысить интерес к математике среди учащихся, а также способствовать налаживанию профессиональных и дружеских контактов между школьниками, математиками и педагогами. Кубки проводятся ежегодно с 1997 года и традиционно собирают самых сильных участников.

Андрей Николаевич Колмогоров (1903–1987) – советский математик, один из крупнейших математиков XX века. Один из основоположников современной теории вероятностей, им получены фундаментальные результаты в топологии, геометрии, математической логике, классической механике, теории турбулентности, теории сложных алгоритмов, теории тригонометрических рядов и в ряде других областей математики и её приложений.