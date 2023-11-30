В псковскую комиссию по аттестации гидов включен новый представитель епархии
В составе комиссии по аттестации экскурсоводов при комитете по туризму Псковской области произошли изменения. В комиссии поменялся представитель Псковской епархии: вместо иеромонаха Анастасия (Байкова) в комиссию включен иерей Павел (Орлов). Приказ об изменении в составе аттестационной комиссии опубликован на правовом портале Псковской области.
В 2023-2024 гг. все экскурсоводы и гиды-переводчики в Псковской области должны пройти аттестацию. Срок, в который гиды и инструкторы-проводники должны пройти обязательную аттестацию, продлен до 1 июля 2024 года.
С 1 июля следующего года экскурсоводу, гиду-переводчику и иным лицам, оказывающим экскурсионные услуги, будет запрещено осуществлять экскурсионную деятельность без аттестации.
Комментарии: 0 Обсудить >>>