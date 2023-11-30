Работодатели в Пскове хотят, чтобы сотрудники сообщали об увольнении за месяц

09:43, 30 ноября 2023, ПАИ

Уведомления об увольнении за 2 недели, положенные по закону, в настоящее время для работодателей недостаточно. Большинству компаний нужно не менее месяца, чтобы принять дела и найти замену сотруднику, покидающему компанию. Об этом сообщается в опросе SuperJob.

Наниматели против быстрых увольнений: 74 % работодателей в Пскове хотят узнать о решении сотрудника покинуть компанию заранее, а не в момент подачи им заявления по собственному желанию. В подавляющем большинстве случаев назывался срок от месяца.



84 % работодателей испытывают дефицит персонала. Самые сложные в подборе позиции на рынке труда сегодня – квалифицированные рабочие, водители грузовых автомобилей, машинисты спецтранспорта, разнорабочие, инженеры.



Работодатели также высказывали свои пожелания по поводу увольнений руководящего состава: чтобы найти замену таким сотрудникам, нужно от 1,5 месяца и более.