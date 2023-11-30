Псковский музей-заповедник присоединяется к Всероссийской инклюзивной акции «Музей для всех»

11:18, 30 ноября 2023, ПАИ

Псковский музей-заповедник присоединяется к Всероссийской инклюзивной акции «Музей для всех» и подготовил специальные программы для людей с инвалидностью. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

В рамках акции пройдут специальные программы для коррекционных образовательных и социальных учреждений. Программы разработаны для сборных групп, которые будут начинаться в 13:00 2, 5, 8 декабря и в 11:00 – 10 декабря. 5 декабря музей присоединится к Международному фестивалю «Эстафета доброты – 2023». 3 декабря на всех объектах музея пройдёт день открытых дверей, приуроченный к Международному дню инвалидов.

Начало декабря традиционно отмечается как Декада инвалидов. Она приурочена к Международному дню инвалидов, который по решению ООН с 1992 года отмечается 3 декабря. Это ещё одна возможность обратить внимание на проблемы людей, волею судьбы имеющих слабое здоровье, нуждающихся в особой помощи и поддержке.