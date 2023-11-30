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Общество

Александр Котов: Самый главный вклад митрополита Тихона – духовный и нравственный

Митрополит Тихон (Шевкунов) достоин главной награды Псковской области не только за материальные дела, но и духовные, и нравственные. Об этом заявил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов на 26-й сессии регионального парламента сегодня, 30 ноября, передаёт корреспондент ПАИ.

На фото: митрополит Тихон (Шевкунов). Фото: ПАИ

Сегодня решением Псковского областного Собрания депутатов митрополиту Тихону (Шевкунову) присвоено звание «Почётный гражданин Псковской области» – по итогам тайного голосования за кандидатуру, предложенную Общественной палатой по ходатайству губернатора Михаила Ведерникова, проголосовали 22 из 26 депутатов.

К высшей награде Псковской области митрополита Тихона (Шевкунова) представили в связи с исключительностью и значимостью заслуг перед Псковской областью и её населением.

Тихон (Шевкунов) возглавлял Псковскую митрополию с 2018-го до октября 2023 года. За это время он приложил огромные усилия к повышению привлекательности Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, привлечению средств на реконструкцию объектов культурного наследия в Псковской области. Среди реализованных по инициативе митрополита Тихона проектов – создание мемориального комплекса, посвящённого князю Александру Невскому, на берегу Чудского озера в деревне Самолва Гдовского района. Митрополит Тихон также внёс большой вклад в развитие региональной системы патриотического и духовного воспитания подрастающего поколения.

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