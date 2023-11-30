Звание «Почётный гражданин Псковской области» присвоено митрополиту Тихону (Шевкунову)

13:41, 30 ноября 2023, ПАИ

Депутаты Псковского областного Собрания одобрили присвоение митрополиту Тихону (Шевкунову) звания «Почётный гражданин Псковской области». По итогам тайного голосования за проголосовали 22 из 26 депутатов, передаёт корреспондент ПАИ с сессии регионального парламента.

Митрополит Тихон (Шевкунов) в октябре 2023 года был освобождён от поста главы Псковской митрополии и назначен главой Крымской митрополии. Он возглавлял Псковскую митрополию с 2018 года. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников инициировал предложение присвоения митрополиту Тихону звания «Почётный гражданин Псковской области». Общественная палата региона выступила с обращением в адрес депутатов Собрания.

Митрополит Тихон (в миру Георгий Шевкунов) родился 2 июля 1958 года. В 1982 году окончил сценарный факультет Всесоюзного государственного института кинематографии по специальности «литературная работа». В том же году поступил в Псково-Печерский монастырь трудником, затем послушником.

В августе 1986 года митрополитом Волоколамским и Юрьевским Питиримом переведён в издательский отдел Московского патриархата для работы по подготовке празднования тысячелетия крещения Руси. В июле 1991 года в Донском ставропигиальном монастыре Москвы пострижен в монашество с именем Тихон в честь святителя Тихона, патриарха Московского. В том же году святейшим патриархом Алексием II рукоположён в иеродиаконы и в иеромонахи. В 1993 году назначен настоятелем московского подворья Псково-Печерского монастыря, которое расположилось в стенах бывшего Сретенского монастыря.

В 1995 году возведён в сан игумена и назначен наместником Сретенского ставропигиального мужского монастыря. В 1998 году возведён в сан архимандрита. В 1999 году назначен ректором Сретенского высшего православного монастырского училища, преобразованного в дальнейшем в Сретенскую духовную семинарию.

В 2004 году экстерном окончил Сретенскую духовную семинарию.

Решением Священного синода от 31 марта 2009 года назначен сопредседателем Церковно-общественного совета по защите от алкогольной угрозы.

Решением Священного синода от 5 марта 2010 года назначен ответственным секретарём Патриаршего совета по культуре. Распоряжением президента РФ Дмитрия Медведева от 16 марта 2010 года включён в состав Совета при президенте Российской Федерации по культуре и искусству. С 31 мая 2010 года – руководитель комиссии по взаимодействию Русской православной церкви с музейным сообществом.

С 22 марта 2011 года – член Высшего церковного совета Русской православной церкви.

29 февраля 2012 года святейший патриарх Кирилл совершил чин поставления архимандрита Тихона в игумены Сретенского монастыря и вручил ему игуменский посох.

Решением Священного синода от 22 октября 2015 года избран викарием Московской епархии с титулом «Егорьевский».

Наречён в епископа 23 октября 2015 года в соборе Введения во храм Пресвятой Богородицы Оптиной пустыни. Хиротонисан 24 октября за Божественной литургией в Казанской Амвросиевской ставропигиальной женской пустыни в Шамордино. Богослужения возглавил святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

С октября 2015 по июль 2018 года – управляющий Западным викариатством Москвы.

Решением Священного синода от 15 июля 2016 года назначен председателем Патриаршего совета по культуре.

Решением Священного синода от 14 мая 2018 года назначен преосвященным Псковским и Порховским, главой Псковской митрополии с сохранением должности председателя Патриаршего совета по культуре.

17 мая 2018 года за литургией в храме Христа Спасителя в Москве святейшим патриархом Кириллом возведён в сан митрополита.

19 мая 2018 году распоряжением святейшего патриарха Кирилла освобождён от обязанностей наместника Сретенского монастыря и ректора Сретенской духовной семинарии.

Решением Священного синода от 14 июля 2018 года назначен священноархимандритом и игуменом Успенского Псково-Печерского монастыря города Печоры и священноархимандритом Благовещенского Никандровского монастыря села Любовец Дубровенской волости Порховского района Псковской области.