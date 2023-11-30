Звание «Почётный гражданин Псковской области» присвоено митрополиту Тихону (Шевкунову)
Депутаты Псковского областного Собрания одобрили присвоение митрополиту Тихону (Шевкунову) звания «Почётный гражданин Псковской области». По итогам тайного голосования за проголосовали 22 из 26 депутатов, передаёт корреспондент ПАИ с сессии регионального парламента.
Митрополит Тихон (Шевкунов) в октябре 2023 года был освобождён от поста главы Псковской митрополии и назначен главой Крымской митрополии. Он возглавлял Псковскую митрополию с 2018 года. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников инициировал предложение присвоения митрополиту Тихону звания «Почётный гражданин Псковской области». Общественная палата региона выступила с обращением в адрес депутатов Собрания.
Митрополит Тихон (в миру Георгий Шевкунов) родился 2 июля 1958 года. В 1982 году окончил сценарный факультет Всесоюзного государственного института кинематографии по специальности «литературная работа». В том же году поступил в Псково-Печерский монастырь трудником, затем послушником.
В августе 1986 года митрополитом Волоколамским и Юрьевским Питиримом переведён в издательский отдел Московского патриархата для работы по подготовке празднования тысячелетия крещения Руси. В июле 1991 года в Донском ставропигиальном монастыре Москвы пострижен в монашество с именем Тихон в честь святителя Тихона, патриарха Московского. В том же году святейшим патриархом Алексием II рукоположён в иеродиаконы и в иеромонахи. В 1993 году назначен настоятелем московского подворья Псково-Печерского монастыря, которое расположилось в стенах бывшего Сретенского монастыря.
В 1995 году возведён в сан игумена и назначен наместником Сретенского ставропигиального мужского монастыря. В 1998 году возведён в сан архимандрита. В 1999 году назначен ректором Сретенского высшего православного монастырского училища, преобразованного в дальнейшем в Сретенскую духовную семинарию.
В 2004 году экстерном окончил Сретенскую духовную семинарию.
Решением Священного синода от 31 марта 2009 года назначен сопредседателем Церковно-общественного совета по защите от алкогольной угрозы.
Решением Священного синода от 5 марта 2010 года назначен ответственным секретарём Патриаршего совета по культуре. Распоряжением президента РФ Дмитрия Медведева от 16 марта 2010 года включён в состав Совета при президенте Российской Федерации по культуре и искусству. С 31 мая 2010 года – руководитель комиссии по взаимодействию Русской православной церкви с музейным сообществом.
С 22 марта 2011 года – член Высшего церковного совета Русской православной церкви.
29 февраля 2012 года святейший патриарх Кирилл совершил чин поставления архимандрита Тихона в игумены Сретенского монастыря и вручил ему игуменский посох.
Решением Священного синода от 22 октября 2015 года избран викарием Московской епархии с титулом «Егорьевский».
Наречён в епископа 23 октября 2015 года в соборе Введения во храм Пресвятой Богородицы Оптиной пустыни. Хиротонисан 24 октября за Божественной литургией в Казанской Амвросиевской ставропигиальной женской пустыни в Шамордино. Богослужения возглавил святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
С октября 2015 по июль 2018 года – управляющий Западным викариатством Москвы.
Решением Священного синода от 15 июля 2016 года назначен председателем Патриаршего совета по культуре.
Решением Священного синода от 14 мая 2018 года назначен преосвященным Псковским и Порховским, главой Псковской митрополии с сохранением должности председателя Патриаршего совета по культуре.
17 мая 2018 года за литургией в храме Христа Спасителя в Москве святейшим патриархом Кириллом возведён в сан митрополита.
19 мая 2018 году распоряжением святейшего патриарха Кирилла освобождён от обязанностей наместника Сретенского монастыря и ректора Сретенской духовной семинарии.
Решением Священного синода от 14 июля 2018 года назначен священноархимандритом и игуменом Успенского Псково-Печерского монастыря города Печоры и священноархимандритом Благовещенского Никандровского монастыря села Любовец Дубровенской волости Порховского района Псковской области.
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Звание «Почётный гражданин Псковской области» присвоено митрополиту Тихону (Шевкунову)
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