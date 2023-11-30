ПсковГУ приглашает псковичей на встречу с писателем Валерием Поповым и мультипликатором Натальей Дабижей
На базе ПсковГУ пройдёт творческая встреча с писателем Валерием Поповым и мультипликатором Натальей Дабижей, на которую приглашаются все желающие. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе университета.
Встреча начнётся 6 декабря в 12:00 в «Точке кипения» в рамках II Фестиваля анимации и литературы «Пушкин и ...». Работа мероприятия продолжится до 10 декабря в Пушкинских Горах. Все мероприятия бесплатные. С программой можно ознакомиться на сайте ПсковГУ.
Фестиваль «Пушкин и…» проводится уже второй раз как ежегодный смотр анимационных фильмов, рассказывающих о творческих личностях, а также основанных на литературных произведениях. На фестивале будет возможность встретиться с известными как в России, так и за рубежом создателями анимационного кино и писателями. Кроме того, на мероприятии проведут мастер-классы.
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