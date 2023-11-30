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Общество

Из-за ситуации с Финляндией число пересечений границы с Россией выросло на четверть, утверждает погранохрана Эстонии

Решение Финляндии закрыть пограничные пункты с Россией на четверть увеличило движение на эстонско-российской границе, сообщила представитель Департамента полиции и погранохраны Эстонии Эве Калмус.

«Закрытие финских погранпунктов, безусловно, на нас влияет. Уже сейчас количество пересечений через эстонско-российскую границу выросло с 4000 до 5000», – отметила Калмус.

По словам Калмус, до коронакризиса российскую границу ежедневно пересекали 10 000 человек, поэтому положение пока не критическое.

Однако, по данным сайта Федеральной таможенной службы России, после того как Финляндия закрыла сухопутную границу с РФ, количество легковых автомобилей, оформляемых в течение суток на въезд и выезд из страны через КПП «Шумилкино» (Лухамаа со стороны Эстонии) и «Куничина Гора» (Койдула), не изменилось. За сутки границу из России в Эстонию и из Эстонии в Россию здесь пересекают от 20 до 40 легковушек. Через КПП «Ивангород» (Нарва) границу ежедневно пересекают от 150 до 200 автомобилей.

Калмус уточнила, что из Эстонии в Россию едут обычные граждане, у которых есть свои личные дела. Однако, по ее мнению, к росту количества пересечений границы привело именно закрытие финской границы. Кроме того, эстонско-российскую границу пересекают работники иностранных представительств, а также их родственники.

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